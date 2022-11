(Di mercoledì 2 novembre 2022) Bergamo.energetico, maggior confort visivo, più sicurezza per i cittadini e una migliore gestione degli impianti di pubblicanella provincia di Bergamo. Sono appena terminati i lavori frutto della collaborazione fra Enel X e Consenergy in cui la business line globale del Gruppo Enel che opera nell’ambito della fornitura e dell’efficientamento energetico, si è occupata della redazione di tutto il progetto, delle spese tecniche e della fornitura di tutti i materiali, mentre Consenergy s.r.l Consorzio stabile ha provveduto a tutte le opere prestazionali. Il lavoro ha previsto il rifacimento degli impianti d’stradale con la sostituzione di 2.600 apparecchi a sodio con led di ultima generazione, e la sostituzione di 36 impianti d’all’interno di...

BergamoNews.it

... dopo il successo dell'iniziativa in Francia , infatti, lacompagnia ha annunciato che ... così facendo si risparmierà fino al 40% di energia ; inoltre l'sia interna che esterna ...L'ultimo dettaglio tecnico lo lasciamo al sistema di, davvero efficace e chiaro; la ... Cosa apprezziamo Riassumendo, apprezziamo di Mazda CX - 60 le doti di guida, il cambio di... Nuova illuminazione a led in 36 gallerie e 2.600 lampioni: risparmio di 5 milioni di kWh all’anno Che fine ha fatto la panchina di Tiziano Ferro Vandalizzata nel febbraio scorso, fu portata via dal personale del servizio Manutenzioni del Comune e, da allora, si trova in custodia nel ...Annuncio vendita Volkswagen Tiguan 1.5 TSI 150 CV ACT Life nuova a Roma nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...