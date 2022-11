(Di mercoledì 2 novembre 2022) ; l’annuncio ha fatto impazzire i fan. Una notizia che ha letteralmente riempito il cuore di gioia ai migliaia e migliaia di fan che, ormai da diversi anni, seguono e supportano la coppia. Una coppia nata in tv, non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

...attesissimi fiori d'arancio e ovviamente sono curiosi di sapere se Belen sarà la testimone di... In tanti si chiedono quando i due annunceranno l'del loro primo figlio e se la notizia sia ...Adesso però è ufficiale! Mentre aspettiamo di conoscere data e luogo delle, ci prepariamo ... la quarta stagione del popolare dating show è insul servizio di streaming Paramount+ da ...Nozze in arrivo per una delle coppie più amate della tv: "Ha detto si!", proposta da sogno; l'annuncio ha fatto impazzire i fan.Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli stanno per diventare genitori bis. La futura mamma cammina a Milano con il pancione in bella vista, il parto è previsto a breve. Luigi Berlusconi diventerà papà p ...