“Non può farmi questo” GF Vip 7 | Giaele De Donà e il marito | cosa sta succedendo

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 novembre 2022) È sempre più evidente la complicità al GF Vip tra Giale Dee Antonino Spinalbese. Lei, che è sposata, ha dichiarato in più occasioni il suo interesse nei confronti dell’hair stylist. Lui sta al gioco e spesso è stato lui a cercare le attenzioni della modella, ma durante le dirette ha sempre negato, o meglio finto indifferenza. Un atteggiamento che ha irritato e non pocoche lo ha fatto notare ad Antonino Spinalbese in una discussione in giardino. Sul rapporto traDee Antonino Spinalbese è intervenuto Brad Beck, ildella ragazza 24enne. ha affidato il suo pensiero tramite il portavoce Thomas Incontri, che ha rilasciato un’importantissima intervista a The Pipol Tv: “Quello che intende dire Brad a tutti è che il loro “amore libero” può valere e vale solo all’interno ...