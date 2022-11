Nikolas Cruz è stato condannato all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale

è stato condannato all'ergastolo per la strage fatta in una scuola in Florida nel 2018. Lo stesso ragazzo L'articolo, condannato all'ergastolo per la strage in Florida: nel ..., il 24enne che nel 2018 entrò armato nel liceo di Parkland , in Florida, uccidendo 17 persone, è stato condannato all ergastolo , senza possibilità di uscire sulla parola, da una giuria. ...La Russia trasferirà la popolazione della regione ucraina di Cherson, l’ex presidente statunitense Donald Trump convocato dalla commissione sull’assalto al congresso, Abdul Latif Rashid eletto preside ...La giuria del caso della sparatoria di Parkland ha votato martedì a favore dell’ergastolo senza condizionale per Nikolas Cruz, il reo confesso della sparatoria alla Marjory Stoneman Douglas High Schoo ...