Nicky Pende | chi era l’ex marito di Stefania Sandrelli | “L’ho amato troppo | fino all’esasperazione”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La curiosità sulla vita privata diè sempre tanta. Dal 1972 al 1976 è stata sposata con il chirurgo. Un matrimonio cominciato nei migliori dei modi. Come ha confessato l’attrice, lo sposò per amore in quanto si fidava di lui in tutto. Seppur fosse estremamente corretto,notò subito cheera un po’ Dottor Jekyll e Mister Hyde. Aveva dei problemi caratteriali che non aveva conosciuto prima di convolare a nozze. Così, quando si lasciarono, lei si sentì come nuda in una foresta. Era veramente disperata. Le provò tutte per far funzionare il rapporto. Addirittura, concordando con Gino Paoli, mandò la figlia a studiare e a vivere a Milano, ma alla fine il matrimonio naufragò inevitabilmente. A distanza di anni e alla notizia della morte ...