Nichel e cobalto | la ricerca in fondo al mare delle materie prime per le batterie Ma che impatto avrà sull’ambiente?

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Dal baratro della terra agli abissi marini: la quasi disperatanecessarie alla produzione didestinate ai veicoli elettrici si concentra sugli oceani. In quello Pacifico, al largocoste statunitensi e a nord dell’Equatore in particolare, ma non solo. A circa 3.000 metri di profondità, nella zona indicata come Clarion-Clipperton, ci sarebbero 274 milioni di tonnellate diconcentrate in 1,7 milioni di miglia marine quadrate. Secondo le stime del Servizio Geologico degli Stati Uniti (USGS) sott’acqua le riserve sarebbero praticamente il triplo di quelle conosciute sulla terraferma, ipotizzate attorno ai 95 milioni di tonnellate. Per quanto riguarda ililne nasconderebbe ...

... che in tutto lo scorso anno ha registrato oltre 203 miliardi di dollari di fatturato, e che da sempre è impegnato nell'estrazione e nel commercio di minerali come, rame e litio, ...Renault ha anche confermato che le nuove 5 utilizzeranno la nuova tecnologia di propulsione e batterie al- manganese (NCM), che secondo loro ridurranno drasticamente il costo per ... Nichel e cobalto, la ricerca in fondo al mare delle materie prime per le batterie Le trattative tra la casa automobilistica di Elon Musk e la multinazionale svizzera sarebbero iniziate nel 2021, rinviate poi per i dubbi sulla sostenibilità dell’attività estrattiva di Glencore ...Secondo gli ultimi dati, ci sarebbero oltre 274 milioni di tonnellate di nichel in un’area di 1,7 milioni di miglia quadrate dell’Oceano Pacifico, una famosa zona che prende il nome di ...