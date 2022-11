Neuromed | tappa italiana per corsi a giovani neurochirurghi

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Roma, 2 nov. (Adnkronos Salute) - Nuovo corso teorico e pratico all'Istitutoper i: l'Irccs di Pozzilli, con il suo Laboratorio di anatomia necroscopica, è al centro di un percorso nazionale di addestramento per specializzandi e specializzati promosso dalla Societàdi neurochirurgia. Lo comunicain una nota. Quattro le tappe italiane: Brescia, Milano, Pozzilli e Messina. Segno dell'importanza dell'attività Neurochirurgica del, all'avanguardia sia nelle tecniche innovative di intervento che tecnologiche. Venerdì e sabato scorso a Pozzilli si sono ritrovati specialisti da tutto il mondo per un corso teorico e pratico di “Neuro Oncologia. Dal laboratorio di dissezione alla sala operatoria. Osso petroso”, organizzato dai ...

