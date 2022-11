Neuer rivela | “Ho subito tre operazioni per un cancro alla pelle”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Manuelhato di avertre interventi chirurgici per combattere un. Il portiere del Bayern Monaco ha deciso di lanciare una linea di prodotti insiemetennista e connazionale Angelique Kerber: “Entrambi abbiamo una storia molto personale quando si tratta di malattie della. Angelique ha un’iperpigmentazione indotta dal sole, mentre nel mio caso si tratta di undellache ho dovuto operare già tre volte. Ecco perché abbiamo prestato particolare attenzione a non scendere a compromessi quando si tratta di protezione solare: perché mi alleno sempre all’aperto e mi piace anche trascorrere il mio tempo libero nella natura”. SportFace.

