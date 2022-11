Nel finale il contentino per il Liverpool che vince 2-0 ma il Napoli non soffre mai

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nelilriesce a segnare due gol che regalano un risultatodel tutto sproporzionato rispetto a quel che si è visto in campo. Finisce 2-0 per il. Con un gol all’85esimo, con Salah che riprende una corta respinta di Meret su colpo di testa di Darwin Nunez. E al 97esimo raddoppia con Nunez. Ma è un risultato bugiardo. La partita non è mai stata in discussione. Il 2-0 serve solo a criticare Klopp per aver lasciato fuori l’uruguyano ed essersi affidato alle due punte Firmino e Salah. Unper la squadra di casa che per tutta la partita ha praticamente fatto il solletico alche ha giocato a tre cilindri e ha controllato senza mai soffrire. Ilconosce la prima sconfitta stagionale, buona per le statistiche. Il ...