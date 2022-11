Napoli ko col Liverpool ma primo nel girone di Champions

(Di mercoledì 2 novembre 2022)(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il sogno di espugnare Anfield viene spento da un Var spietato, che vede un braccio di Ostigard al di là di tutti i difensori sull'assist di Kvaratskhelia a inizio ripresa che poteva sbloccare il risultato. Il, però, fa lo stesso un figurone al di là della sconfitta per 2-0 che non compromette ilposto finale in classifica. Gli azzurri hanno giocato alla pari con ilin un Anfield elettrico e tornano a casa a testa alta.Schieramenti speculari (4-3-3) con ilche non mostra particolari timori reverenziali. Ilraddoppia su Kvaratskhelia, annullato a sinistra, e chiede ai suoi centrocampisti una lotta corpo a corpo. Spalletti, dal canto suo, ordina a Kim di seguire Salah in ogni settore del campo. Il ...

TUTTO mercato WEB

Missione compiuta, nonostante la sconfitta.minimo sforzo e senza infortuni. Ilperde 2 - 0 a Liverpool ma chiude il girone da prima in classifica,notevole bottino di 15 punti. Rispetto alle previsioni, è stata una partita non ......2 - 0, non rovina la festa del, primo nel Gruppo A (15 punti come i Reds, ma più gol negli scontri diretti). I gol nel finale: Salah all'85'e Nunez al 98' L'Inter (2° posto già definito) ... QS in apertura su Inter e Napoli col pass ottavi in tasca: "Chi l'avrebbe mai pensato" È una sconfitta indolore per la squadra di Inzaghi, che adesso ha come obiettivo quello di risalire la classifica in campionato, rosicchiando magari qualche punto al Napoli.LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il sogno di espugnare Anfield viene spento da un Var spietato, che vede un braccio di Ostigard al di là ...