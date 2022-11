Napoli | col Liverpool così non fa male | gli azzurri meritano solo applausi

(Di mercoledì 2 novembre 2022) È andata come nessuno avrebbe immaginato a fine agosto, quando furono estratte le squadre che gliavrebbero affrontato nel girone Champions: primo ile secondo (per differenza...

... a sei lunghezze dalla capolistae a una lunghezza dall'Atalanta, con 26 punti, frutto di ... I tedeschi , a quota 9, a loro volta si giocano il primo postoReal Madrid, che ha 10 punti. La ......prendere una specie di rivincita dopo aver sbagliato tutte le previsioni sulla forza deldi ... Anche stasera, Meret ha fatto quel che fa da inizio stagione (la partitaMilan è già dimenticata...a volte sembra di vederlo oltre che col pallone, fuori dal campo con una carta geografica in mano: immaginando le rotte da compiere, campi come continenti. Non sbanda mai, mentre traccia da amanuense ...Lobotka, Napoli: "Credo che sia una gran bella partita, in un grande stadio, dobbiamo essere concentrati perché è una partita difficile, ma non possiamo perdere. È una sfida molto attesa, è… Leggi ...