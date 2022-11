Mourinho “Vogliamo i playoff e abbiamo un solo risultato”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La nostra ambizione non è vincere di nuovo la Conference League,prenderci iuned è vincere. Sarà una partita difficile, perchè esiste pressione. Lo stadio è nuovamente esaurito, penso ci sia l'atmosfera giusta per una gara decisiva”. Lo ha detto l'allenatore della Roma, Josè, alla vigilia del match contro il Ludogorets in Europa League. La squadra giallorossa deve vincere per prendersi lo spareggio. Sugli avversari: “Sfidiamo una squadra che gioca per due risultati. Sappiamo che dobbiamo correre dei rischi ma sappiamo anche che dietro di noi c'è un grande stadio”. Giocherà dal 1? Abraham: “Non sarei sorpreso se domani segnasse. Sono contento della partita che ha fatto a Verona. Ha sbagliato due gol, ma non è un ...

