Motomondiale | Bagnaia | ' spero di regalare grandi emozioni domenica'

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Borgo Panigale, 2 nov. -(Adnkronos) - "Sta per avere inizio un fine settimana davvero importante per noi, ma arrivo a Valencia tranquillo e sereno. Il circuito 'Ricardo Tormo' è una pista dove lo scorso anno siamo stati veloci e sulla carta è adatta alle caratteristiche della nostra moto". Così Francescoa pochi giorni dal Gp di Valencia dopo potrebbe laurearsi campione del mondo nella classe regina del: la MotoGp. Al 25enne piemontese basterà un 14° posto per trionfare. "Rispetto alla Malesia siamo in una situazione più favorevole, ma dobbiamo restare concentrati fino all'ultimo, pensare solo a lavorare bene fin dal primo turno e puntare a dare il massimo in gara come sempre -sottolinea il pilota Ducati-. Qui ci saranno un sacco di tifosi Ducati, oltre alla mia famiglia, i miei amici e il mio fan club, quindi...

