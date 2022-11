Morto sul lavoro a Guidonia – Di Berardino | “Ennesima tragedia | continuiamo a lavorare per la sicurezza”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) “Desidero esprimere le mie condoglianze alla famiglia dell`operaio vittima di un incidente mortale aprecipitato dal tetto di un capannone mentre svolgeva il suo. Dall`analisi dei dati infortunistici del Lazio, emerge che per quanto concerne gli incidenti mortali la caduta dall`alto ha un`incidenza elevata e dopo ampio confronto con le Parti sociali e le Istituzioni coinvolte, abbiamo redatto e approvato all`inizio di quest`anno il vademecum `Cadute dall`alto. Si tratta di un documento che ha la finalità di promuovere l`applicazione di una serie di azioni e di misure volte alla prevenzione del fenomeno degli infortuni nel settore dell`edilizia. Nei prossimi giorni pubblicheremo un aggiornamento del vademecum con la scheda completa per l’autovalutazione del rischio cadute dall’alto. Di fronte all`ennesimo incidente mortale sul ...

RaiNews

... il più giovane, a destra, è Mauro Forghieri, ingegnere,oggi a Modena all'età di 86 anni. Mauro era figlio di un tornitore, si era laureato a Bologna in Ingegneria meccanica con una tesi'...annegato in un tombino: stava ispezionando il pozzetto L'uomo stava probabilmente ...luogo dell'incidente sono giunti i Vigili del fuoco e i sanitari del 118 , che hanno provato, senza ... Cede il tetto, morto un operaio a Guidonia L'ultimo infortunio mortale sul lavoro è accaduto a Guidonia, in provincia di Roma, dove un operaio è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone ...Un uomo di 83 anni è morto oggi pomeriggio dopo essere caduto in un tombino nella sua proprietà nel Comune di Castel di Lama (Ascoli Piceno): è rimasto incastrato, ...