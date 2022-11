Morto alla grigliata di Halloween | Alessandro | 31 anni | travolto dalle fiamme

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tragedia addurante laTomasella muore a soli 31. Una lingua di fuoco poco dopo l’accensione del barbecue e per il 31enne di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, nulla da fare. Il ragazzo si trovava in compagnia di due amici, rimasti feriti nel tentativo di spegnere leTomasellaa 31. “Le persone che non ridono non sono persone serie…”, aveva scritto sul proprio profilo Facebook, una frase che riusciva ad esprimere tutta la gioia di vivere che lo ha sempre contraddistinto. La sera della tragedia, i tre amici si erano riuniti per cena in contrada Vassggi per mangiare della carne arrostita e trascorrere ore di spensieratezza durante la ricorrenza di ...

La Repubblica

