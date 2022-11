Monza | Izzo vicino al ritorno in squadra

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Buone notizie per ildi Palladino: nella ripresa degli allenamenti di Ieri Armandoha lavorato con il gruppo Le ultime uscite delhanno dimostrato alcune difficoltà difensive delladi Palladino, sottolineate poi dalle numerose assenze, non ultima quella di Armando. Secondo quanto riportato da QS, il difensore ex Torino èal suo rientro il campo: nella giornata di ieri ha partecipato all’allenamento con il resto del gruppo e il tecnico conta di riaverlo il prima possibile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sostituire gente del calibro di, Pablo Marì e Caldirola non è semplice per qualsiasi squadra, figuratevi per una neopromossa. Non a caso, nelle ultime tre, ilha subìto ben sette reti in ...(3 - 5 - 2) : Di Gregorio; Marlon, Carboni, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Sensi, ... Indisponibili: Pablo Marì,. Squalificati: - Verona (3 - 4 - 1 - 2) : Montipò; Cabal, Gunter, ...Probabili Formazioni Serie A: scopri le probabili formazioni del prossimo turno di Serie A. Per ogni partita titolari, squalificati, indisponibili e diffidati.Alla scoperta del Monza di Berlusconi, Galliani e mister Raffaele Palladino: storia di un’evoluzione Ha una storia secolare il Monza. Eppure in Serie A non lo avevamo mai visto, prima di oggi. Fondato ...