Mondiali di ginnastica artistica 2022 | Italia quinta nel concorso a squadre femminile - Sport - Altri Sport

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Niente podio per le azzurre, che pagano i tanti errori e rinviano l'appuntamento con il pass per le ...

FORMAZIONE ITALIA FINALE A SQUADRE DEIDIARTISTICA ANELLI: Abbadini, Levantesi, Casali VOLTEGGIO: Levantesi, Casali, BartoliniL'Italia ci riproverà ai2023 , tra dodici mesi si scenderà in pedana ad Anversa anche per conquistare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 , mancato nella nervosa serata di ieri (serviva ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di ginnastica artistica 2022. Oggi a Liverpool (Gran Bre ...Niente podio per le azzurre, che pagano i tanti errori e rinviano l'appuntamento con il pass per le Olimpiadi ...