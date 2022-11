TGLA7

"Credo sia interesse di tutti contrastare i rave illegali": sono le parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che prova a smorzare le polemiche sul decreto legge "anti - rave" che ha ...Specie se, in particolare ledel segretario del Carroccio, Matteo Salvini, continueranno a ... Come valuta il reintegro dei medici no vax Non c'eranoalternative. O venivano licenziati ... Molte spinte, anche nella maggioranza, per correggere il decreto Rave Party. Emendamenti su pene e intercettazioni Il ministro Piantedosi: "Obiettivo è allinearsi alla legislazione degli altri paesi europei anche ai fini di dissuadere l'organizzazione di tali eventi che mettono in pericolo gli stessi partecipanti ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...