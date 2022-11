Missili nordcoreani vicini alla nostra costa | risponderemo Sale la tensione tra le due Coree

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Altatra le due. Pyongyang ha lanciato 10verso le coste sudcoreane, uno dei quali è caduto a soli 57 chilometri dcittà sudcoreana di Sokcho. Seul ha risposto ha lanciato tre "aria-superficie di precisione" nelle acque a nord del confine marittimo intercoreano. "È inaccettabile, per la prima volta un missile è caduto vicino alle acque territoriali sudcoreane a sud della Northern Limit Lin.con severità". Lo ha detto Kang Shin-chul, direttore delle operazioni dello Stato maggiore congiunto.

"I, per la prima volta dalla divisione della penisola, sono atterrati vicino alle nostre acque territoriali a sud della Northern Limit Line , con una mossa intollerabile", ha ...'I, per la prima volta dalla divisione della penisola, sono atterrati vicino alle nostre acque territoriali a sud della Northern Limit Line, con una mossa intollerabile', ha detto ...Aumenta la tensione tra Corea del Nord e Corea del Sud a causa dei missili balistici lanciati da Pyongyang nel Mar del Giappone.La Corea del Sud afferma che la Corea del Nord ha lanciato un totale di oltre 10 missili al largo delle sue coste orientali e occidentali. In precedenza l’esercito sudcoreano aveva dichiarato di aver ...