Miss Argentina e Miss Porto Rico si amano e si sono sposate | la loro storia

Corriere della Sera

Da www.lastampa.itporto rico si sposano 4 Il 'Sì' è stato pronunciato da entrambe il 28 ottobre e, il giorno dopo, la meravigliosa (è il caso di dirlo) coppia ha dato l'annuncio sui social con ...di Virginia Nesi Così Fabiola Valentín e Mariana Varela,Porto Rico 2020 e2019 hanno annunciato il loro matrimonio sui social network A un certo punto del video sbucano le loro mani su una foto che le ritrae insieme e la frase: Quieres ser mi novia ( Vuoi ... Miss Argentina e Miss Porto Rico si sposano. Si sono conosciute al concorso The two beauty pageants shared a video on social media ... The World’s Biggest Employers (infographic) » The to ...Mariana Varela, 26, from Argentina, and Fabiola Valentín, 22, from Puerto Rico, first met in 2020 when they represented their counties in the Miss Grand International competition.