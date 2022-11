Milan-Salisburgo | Champions League | probabili formazioni e diretta tv

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Prosegue la, con le gare del mercoledì. Tra queste spicca, match valido per l’ultimo turno del Girone E. Una sfida tutta da vivere, dal momento che determinerà quale delle dueaccederà agli ottavi di finale della competizione. La classifica del raggruppamento, infatti, mette ancora tutto in discussione: il Chelsea, con 10 punti, è già certo del primato, mentre i rossoneri e gli austriaci, rispettivamente a 7 e 6 punti, battaglieranno senza esclusione di colpi per il secondo posto. Squadra di Pioli con un vantaggio abbastanza consistente, dal momento che avrà a disposizione due risultati su tre e potrà giocare questa gara decisiva tra le mura amiche. Il match d’andata è terminato 1-1, col Diavolo bravo a recuperare lo svantaggio iniziale – siglato da Okafor – ...

Infine buone notizie per ilperché anche Sergino Dest si è aggregato ai compagni in vista della sfida di stasera colStasera, contro il, toccherà al francese e verosimilmente, in campionato, sarà ancora la volta del belga. Con il nuovo anno, poi, tutto il mondosi augura di riabbracciare Zlatan ...Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, San Siro sarà ancora una volta in stagione sold-out per Milan-Salisburgo: attesi circa 75mila spettatori, compresi 3800 tifosi austriaci.Champions League, focus tattico Milan-Salisburgo. I rossoneri hanno a disposizione due risultati su tre. La carta Ante Rebic, la battaglia nelle terre di mezzo, ...