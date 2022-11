Milan-Salisburgo 4-0 le pagelle e il tabellino | super Giroud | rossoneri qualificati per gli ottavi

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 2 novembre 2022)lee ildella partita di Champions League: match delicatissimo a San Siro, in un girone in cui è tutto in bilico. Il, dopo la batosta in campionato con il Torino (ha perso per 2 a 1, perdendo inoltre terreno dal primo posto occupato dal Napoli), scende nuovamente in campo in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.