Milan | il Salisburgo non perde in trasferta da tre mesi | UCL News

La situazione del girone è molto chiara: il Chelsea a 10 punti e già qualificata al turno successivo,rispettivamente a 7 e 6 punti e infine la Dinamo Zagabria a 4 punti e già ...Prima il, poi il rinnovo di Leao: altri 20 milioni per chiudere Rafael Leao © LaPresseLa Champions League è fruttata al, come a tutte le italiane, già un bel bottino. Infatti, la ...Le possibili scelte di Jaissle per la sfida al Milan, valida per l'ultima giornata della fase a giorni di Champions League ...E' tra i calciatori convocati per Milan-Salisburgo. Il giocatore ieri non si è allenato con la squadra ma stasera sarà a disposizione ...