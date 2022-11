Migranti | Geo Barents | ' serve porto | Italia e Malta non rispondono'

Chiede l'assegnazione di un 'porto sicuro' l'equipaggio dellaBarents, la nave di ricerca e soccorso di Msf - Medici Senza Frontiere che, tra il 27 e il 29 ottobre, ha soccorso 572 persone in sette distinte operazioni di salvataggio nelle acque ...LaBarents, la nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere, è ancora in attesa di un porto sicuro: 4 richieste sono state inviate a Malta e t3 all'Itaia, ma senza risposta. A bordo ci sono ...Chiede l'assegnazione di un "porto sicuro" l'equipaggio della Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Msf - Medici Senza Frontiere che, tra il 27 e il 29 ottobre, ha soccorso 572 persone in ...Soccorsi quasi 600 migranti in acque internazionali Tra il 27 e il 29 ottobre la Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere (MSF), ha soccorso 572 persone in sette distinte ...