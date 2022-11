Migranti sulla nave tedesca | la provocazione di Berlino | «L?Italia li soccorra subito» Piantedosi chiede alla Germania di accoglierli

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Laentra a gamba tesa nella gestione delle Ong e deie, in una nota diffusa ieri, risponde per iscritto all?Italia esponendo «la propria interpretazione del diritto in...

Blocchi navali e ong in attesa Scaricabarilepelle di esseri umani" "Non c'è niente di nuovo.in primo grado a 13 anni e 2 mesi di carcere per le sue politiche sull'accoglienza dei..."A bordo attualmente ci sono 104 minori non accompagnati". Farnesina ha chiesto a Berlino informazioninave "Abbiamo chiesto al governo italiano di prestare velocemente soccorso" ainaufraghi soccorsi dalla nave Humanity 1. E' la risposta del governo di Berlino tramite l'ambasciata ...Secondo le informazioni fornite da Sos Humanity sulla nave `Humanity 1´, battente bandiera tedesca, attualmente ci sono 104 minori non accompagnati. Molti di loro hanno bisogno di cure mediche.Il governo tedesco ha chiesto al governo italiano "di prestare velocemente soccorso" ai migranti naufraghi soccorsi dalla nave ...