Migranti | Piantedosi fa sul serio | cosa sta per succedere in Italia

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Dunque il ministro dell'Interno, Matteo, fa sul. Contrariamente a quello che pensavano in molti il titolare del Viminale non torna indietro e tiene la barra dritta: le navi delle ong non entreranno nelle acque territorialine. Il ministro dell'Interno che si è da poco insediato al dicastero non ha tentennamenti o ripensamenti, ribadendo che la responsabilità della gestione deia bordo delle navi che si trovano nel Mediterraneo è dello Stato di bandiera. Il ministro si rifà al diritto internazionale e alle convenzioni internazionali, tutto ciò sul quale negli ultimi anni è stato chiuso un occhio, forse anche due. E i risultati si vedono: così come indica il cruscotto giornaliero degli sbarchi del Viminale aggiornato al 31 ottobre, indall'inizio dell'anno sono ...

risponde poi sulle ong e l'immigrazione : "Abbiamo agito sin da subito per dare un segnale immediato agli Stati di bandiera : non possiamo farci carico deiraccolti in mare da ...In mezzo 1000su tre navi che da giorni stazionano al largo delle coste siciliane e premono perché venga loro assegnato un porto nel nostro Paese. Matteoha già inviato una nota ...Per la premier "l'Italia non sarà più maglia nera in tema di sicurezza". E sul caro energia afferma: "I pochi soldi che ci sono li useremo per le bollette" (ANSA) ...Il ministro dell'Interno: "Il mio modello di gestione della sicurezza è fermezza e dialogo, lasciando l’uso della forza pubblica come ...