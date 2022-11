Migranti | Meloni | ' ripristino ' Sophia' e terza fase piano | il blocco navale' **

... il neo Ministro degli Interni del Governo, tira dritto: le navi delle ONG non entreranno ... non possiamo farci carico deiraccolti in mare da navi straniere che operano ...Governo, Piantedosi: 'sulle Ong Non possiamo farcene carico' Il governodeve fare i conti con le polemiche per la nuova norma introdotta contro i rave illegali . L'opposizione critica aspramente la misura, ...