Globalist.it

... che nelle scorse ore ha preso in mano la questionee sbarchi . Lunedì il capo del Viminale ha convocato il comandante della Guardia costiera, l'Nicola Carlone, per farsi ...Il governo Meloni , reazionario e xenofobo , fa propaganda sulla pelle deiIl dovere di soccorso e il diritto a essere soccorsi non conoscono attenuazioni. Non esiste ...Scandura l'... Migranti, l’ammiraglio contro Meloni: “Pericoloso far credere che chi soccorre in mare sia un pirata” In un'intervista a Radio Radicale realizzata da Sergio Scandura l'ammiraglio Vittorio Alessandro, ex portavoce nazionale della Guardia Costiera, indica come «pericolose» le parole espresse da Giorgia ...Il neo responsabile del ministero dell’Interno, già prefetto di Roma, dove potrebbe essere sostituito da Bruno Frattasi, ha incontrato i vertici delle forze dell’ordine, dell’intelligence e anche il c ...