Migranti | Berlino risponde al governo Meloni | «L’Italia presti rapido soccorso alle navi A bordo 104 minori bisognosi di cure mediche»

(Di mercoledì 2 novembre 2022) «Iltedesco chiede cherapidamenteai 104non accompagnati salvati nel mare Mediterraneo dalla nave Humanity 1 battente bandiera tedesca». Cosìlancia un appello in risposta alla richiesta delitaliano dello scorso 23 ottobre di farsi carico deisalvati sulledelle Ong che battevano bandiera tedesca e norvegese. Con una nota inviata alla trasmissione Il Cavallo e la Torre su Rai3, l’ambasciata tedesca ha rivelato di aver reagito subitorichieste di Roma. «Ilfederale ha risposto per iscritto alla nota verbale delitaliano esponendo la propria interpretazione del diritto», si legge nella nota. ...

