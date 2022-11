Migranti | Berlino a Meloni | «L’Italia presti velocemente soccorso alle navi»

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Secondo le informazioni fornite da Sos Humanity ci sarebbero 104 minori non accompagnati, molti bisognosi di cure mediche

la Repubblica

...Il governo tedesco ha chiesto al governo italiano "di prestare velocemente soccorso" ainaufraghi soccorsi dalla nave Humanity 1. È quanto si legge in una lettera di risposta di, ...Lettera di risposta dialla nota verbale con cui il nuovo esecutivo italiano aveva chiesto di farsi carico dei profughi salvati dalle Ong. Sulla Humanity 1 tedesca ci sono 104 minori non ... Migranti, Berlino a Meloni: "Italia presti velocemente soccorso a navi" Lettera di risposta di Berlino alla nota verbale con cui il nuovo esecutivo italiano aveva chiesto di farsi carico dei profughi salvati dalle Ong. Sulla Humanity 1 tedesca ci sono 104 minori non accom ...Le sfide del primo viaggio all'estero della presidente del consiglio. Meloni troverà molta attenzione su quanto vorrà condividere delle sue priorità nelle prossime settimane. Perché l’Italia è un pila ...