(Di mercoledì 2 novembre 2022) Alla faccia dei critici che hanno sempre riconosciuto ai suoi mezzi tecnici, mettendone in dubbio le doti di leader. Il trailer del documentario di Netflix sull' Argentina campione in Coppa ...

Alla faccia dei critici che hanno sempre riconosciuto ai suoi mezzi tecnici, mettendone in dubbio le doti di leader. Il trailer del documentario di Netflix sull' Argentina campione in Coppa America , intitolato "Sean eternos: campeones de América" ... Messi inedito: il duro discorso negli spogliatoi che ha cambiato tutto Netflix pubblica il trailer del documentario "Sean eternos: campeones de América" nel quale viene ripresa l'arringa della Pulga a pochi minuti dalla finale vinta con il Brasile al Maracanà ...Javier Tebas è tornato a parlare della partenza di Lionel Messi dal Barcellona e ha lanciato ancora una volta una frecciata al PSG: "Penso che Messi non manchi solo al LaLiga ma a tutto ...