Mercato auto Italia | la crescita prosegue anche ad ottobre | +14 | 6%

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Dopo quella fatta registrare ad agosto e settembre, continua ladelno dell’: a, infatti, le immatricolazioni hanno raggiunto quota 115.827 unità, pari a un incremento del 14,6% rispetto a2021; mese che, con 101.103 registrazioni, aveva archiviato in calo del 36%. Particolarmente positiva la performance del noleggio a lungo termine, che incrementa le immatricolazioni di oltre la metà arrivando a pesare per circa un quarto del totale. Ciò nonostante, il computo dei primi 10 mesi dell’anno in corso rimane negativo e pari a 1.091.894 immatricolazioni, ovvero 175 mila in meno dello stesso periodo del 2021, con una caduta del -13,8%.“La fragilità dello scenario globale e il rischio di recessione tecnica nell’ultima parte dell’anno – prevede ...