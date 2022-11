Memo Remigi contro la Rai | coinvolge anche gli avvocati | il comunicato

(Di mercoledì 2 novembre 2022)avvia una guerra legalela Rai dopo la sospensione da Oggi è un altro giorno, la nota del musicista Si continua a parlare del caso-Jessica Morlacchi. Una vicenda alquanto spiacevole che si è verificata lo scorso 21 ottobre 2022 a Oggi è un altro giorno.(Screenshot da Facebook)Il cantante durante le presentazioni iniziali della conduttrice Serena Bortone ha lasciato scivolare la sua mano sul fondoschiena dell’opinionista mandandola naturalmente su tutte le furie. Da quel giorno lui non è più stato presente in trasmissione, faceva parte degli affetti stabili. In un primo momento aveva negato di essere stato allontanato dal programma, a fare chiarezza però è stata la conduttrice nei giorni scorsi in ...

