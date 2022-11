Meloni | pochi soldi che ci sono li usiamo per taglio bollette

QUOTIDIANO NAZIONALE

La premier nell'ultimo libro di Vespa: 'Non sto qui a sopravvivere, non ho il terrore della ..."Iche ci sono serviranno a coprire il taglio delle bollette per chi è in difficoltà. Dobbiamo ... Lo afferma la premier Giorgianell'ultimo libro di Bruno Vespa rispondendo alla domanda su ... Meloni: "I pochi soldi che ci sono per il taglio delle bollette" «I pochi soldi che ci sono serviranno a coprire il taglio delle bollette per chi è in difficoltà». Lo ha detto Giorgia Meloni nell'ultimo libro di Bruno ...Il commento. Nel suo discorso di commiato a Bruxelles, Mario Draghi ha lasciato a tutti i Paesi della comunità un significativo messaggio: «L’Europa è fonte di stabilità. Ma quando è divisa i Paesi in ...