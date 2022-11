Meloni rivendica il decreto anti-rave | «Ne vado fiera Dopo anni | l’Italia non sarà più maglia nera in tema di sicurezza»

(Di mercoledì 2 novembre 2022)le perplessità sollevate da parte di costituzionalisti, giuristi, penalisti e opinione pubblica sulla nuovoapprovato durante il primo consiglio dei Ministri del governo, oltre ai forti dubbi sul ricorso all’uso delle intercettazioni per “individuare” incipo questo tipo di eventi, la presidente del Consiglio Giorgia, con un post su Facebook, hato la decisione dell’esecutivo di dare il via libera, sostanzialmente, all’introduzione, del nuovo articolo 434-bis del codice penale, che dovrà comunque ottenere il via libera anche dal Parlamento. «Innanzitutto vorrei dire che è una norma che rivendico e di cuiperché– ...

Milano Finanza

La premier risponde alle polemiche ele decisioni del Cdm 'dopo anni di governi che hanno chinato la testa di fronte all'illegalità'. Domani il decreto in Senato. Anpi: 'inizia con un atto ...La premieril decreto: 'L'Italia non sarà più maglia nera in tema di sicurezza'. Il ministro Nordio: 'Non incide su libera espressione, il Parlamento potrà modificarla'. Mulé (FI): presenteremo ... Alla vigilia della prima visita alla Ue Giorgia Meloni rivendica l'interesse nazionale italiano - MilanoFinanza.it window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-30061353-9aaf-cbe4-c0e7-dfd5bda47f ...La sinistra italiana sta un passo oltre il ridicolo. La protesta contro le norme che puntano a smetterla con i rave party illegali ha fatto ...