Meloni “Non negheremo a nessuno il diritto di esprimere dissenso”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ho letto diverse dichiarazioni da parte di esponenti dell'opposizione in merito alle misure prese in Consiglio dei Ministri sui cosiddetti rave party abusivi. Innanzitutto vorrei dire che è una norma che rivendico e di cui vado fiera perchè l'Italia – dopo anni di governi che hanno chinato la testa di fronte all'illegalità – non sarà più maglia nera in tema di sicurezza. E' giusto perseguire coloro che – spesso arrivati da tutta Europa – partecipano ai rave illegali nei quali vengono occupate abusivamente aree private o pubbliche, senza rispettare nessuna norma di sicurezza e, per di più, favorendo spaccio e uso di droghe”. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giorgia.“Le strumentalizzazioni sula manifestare lasciano il tempo che trovano, ma vorrei rassicurare tutti i cittadini – qualora ce ne fosse ...