Meloni | il piano in 4 mosse per fermare Ong e migranti

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Se cambio di passo doveva essere, almeno a parole dovremmo esserci. Prima il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che manda “un segnale immediato” agli Stati di bandiera delle navi Ong. Poi Giorgiache ci cala il carico da undici, definendo “navi pirata” quelle imbarcazioni che operano fuori da controllo dell’Italia. La rivelazione il premier italiano l’ha affidata a Bruno Vespa, che l’ha infilata nel suo ultimo libro a breve in uscita. “Qui dobbiamo ricordare che cos’è il diritto del mare, tante volte invocato a sproposito – dice– Se tu incontri per caso in mare una barca in difficoltà, sei tenuto a salvare chi è a bordo”. Però “se fai la spola tra le coste africane e l’Italia per traghettare, violi apertamente il diritto del mare e la legislazione internazionale. Se poi una nave Ong batte bandiera, poniamo, ...

