Meloni ai Sottosegretari | Vita di milioni di persone dipende da quello che faremo

Il presidente del Consiglio ha invitato i neoa 'fare squadra' come avviene nell'esecutivoFra idel governoc'è Augusta Montaruli, nominata al Ministero dell'Università. Ex portavoce dei giovani di Fratelli d'Italia, a vent'anni andava in pellegrinaggio alla cripta dove è ...Sottosegretari e viceministri del governo Meloni hanno giurato oggi mercoledì 2 novembre alle 11 a Palazzo Chigi. Nel frattempo il presidente del Consiglio riflette sulla questione energia, bollette e ...Hanno giurato stamattina i due sottosegretari calabresi, Wanda Ferro (FdI) e Maria Tripodi (FI), nominati dal Consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni. La prima andrà al Viminale, la second ...