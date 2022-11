Meloni a tutto campo | «Aborto? Voglio applicare la legge» Sulla Ue | «Debole in politica estera | pensa al gender»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La grande tempesta, l’ultimo libro del conduttore di Porta a Porta, racchiude diverse riflessioni di Giorgia. Dall’Europa all’, dal reddito di cittadinanza al costo delle bollette: la presidente del Consiglio ha fornito un ampio spaccatovisione di Paese che porterà con sé al governo. «Non faccia Bruxelles quello che può fare meglio Roma. Non agisca Roma lì dove, da soli, non si è competitivi». Questa è la sintesi del principio di sussidiarietà di «un’Europa confederale» espresso da. A Bruno Vespa, ha criticato anche il fatto di aver avuto «un’Europa invasiva nelle piccole cose e assente nelle grandi materie. Non converrebbe lasciare agli Stati nazionali il dibattito sul diametro delle vongole e occuparsi invece a livello comunitario dell’approvvigionamento energetico?». All’Unione europea ha ...