(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – Lasulladiin vigore inpuò essere revocata se serve un ulteriore strumento ”perglidel nostro popolo, dello Stato e della società”. Lo ha scritto su Telegram il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry. ”Nella modernaè in atto unasulladi. Molto umana” e ”a differenza di quello che accade in tutti i maggiori Paesi che hanno armi nucleari, com Stati Uniti, Cina e India”. Ma ”voglio sottolineare ancora una volta che, anche nell’ambito dell’attuale Costituzione, lasulladipuò essere superata, se necessario, dalla ...

Adnkronos

A differenza di quando il Pentagono pensava dil'autorizzazione federale a SpaceX , dopo ...prima incontrato con Putin (anche se poi ha risposto a un Tweet dell'ex presidente Dmitri, ...... Dmitriha twittato: 'Bye, bye Liz Truss, complimenti alla lattuga', dopo aver già ... Dopo appena 10 giorni, il 3 ottobre Truss è stata costrettail provvedimento Vai alla ... Medvedev: "Revocare moratoria pena morte per proteggere interessi Russia" (Adnkronos) – La moratoria sulla pena di morte in vigore in Russia può essere revocata se serve un ulteriore strumento ”per proteggere gli interessi del nostro popolo, dello Stato e della società”. Lo ...(Adnkronos) - La moratoria sulla pena di morte in vigore in Russia può essere revocata se serve un ulteriore strumento ''per proteggere gli interessi del nostro popolo, dello Stato e della società''.