Medici no vax | il governo vuole impugnare la legge pugliese che li tiene lontani dai reparti a rischio La Regione | “La norma rimane”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Laregionale della Puglia che impedisce l’impiego deinon vaccinati contro il Covid neipiù a“verrà impugnata“. L’annuncio arriva dal sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, a SkyTg24, e apre il primo scontro istituzionale tra ilMeloni e unasulla gestione della pandemia. Lain questione stabilisce che ie gli operatori sanitari non vaccinati non possono essere a contatto con i pazienti ricoverati in determinatidegli ospedali. L’obbligo di vaccino non riguarda solo il Covid, ma anche altri 10 vaccini, gli stessi previsti anche dal piano nazionale. In Puglia “lac’è ein vigore“, ha replicato l’assessore alla Sanità ...