Il Fatto Quotidiano

Da un giorno all'altro avere un decreto che dice che fino ad oggi abbiamo scherzato sulladi una carenza diche non c'è perché i No vax sono poche centinaia, non ci sembra geniale". Di ...Ci sono dei delinquenti che , facendo i(capito facendo i), non si volevano ... no Non farne più parlare, sperando che vada bene, o forse, sulladella scienza, come sottolinea più ... Medici di base, l'Italia ha meno personale di Portogallo e Spagna. Preoccupano i pensionamenti, ma non tutte le Regioni investono in formazione “I pensionamenti dei medici di famiglia nei prossimi cinque-otto anni priveranno 14 milioni di cittadini di questa figura professionale” aveva detto prima delle elezioni il segretario nazionale della ...Da un giorno all’altro, avere un decreto che dice che fino ad oggi abbiamo scherzato sulla base di una carenza di medici che non c’è perché i medici no vax sono poche centinaia, non ci sembra geniale.