“Mattino 5” | Liliana Resinovich morta per soffocamento | le dure parole del marito contro Claudio Sterpin

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tv News –è deceduta per “morte asfittica tipo spazio confinato (plastic bag suffocation), senza importanti legature o emorragie presenti al collo” e il decesso risalirebbe a 48-60 ore circa prima del rinvenimento del cadavere stesso”. Queste le conclusioni, riportate dall’Ansa, a cui sono giunti i consulenti del pm incaricati dalla Procura di Trieste per indicare l’epoca della morte e le cause che l’hanno determinata. Ambedue questioni importanti per avere un quadro complessivo della vicenda. Ma ci sono ancora dei nodi fa sciogliere, punti da chiarire. In queste ore si è parlato del caso anche a “Cinque”. Federica Panicucci ha avuto in collegamento Sebastiano Visintin, ildi, e l’amico di quest’ultima,...