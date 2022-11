Matteo Diamante furioso con George Ciupilan per una frase detta al GF Vip | “Ma stai scherzando? Cosa c’è sotto?”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Quel che non sta succedendo dentro la Casa, lo vediamo accadere fuori dalla Casa. Mentre al GF Vip ci tocca aspettare l’entrata in gioco di Micol Incorvaia, ex di Edoardo Donnamaria, per vedere lo sviluppo di qualche dinamica davvero interessante (no, il pianto quotidiano di Luca Salatino per Soraia non può definirsi “dinamica interessante”), fuori dalla Casa c’è chi dichiara guerra ai concorrenti senza che loro manco lo sappiano. È il caso di, ex fidanzato di Nikita Pelizon ed amico di, che per unadall’ex protagonista de Il Collegio ha deciso di chiudere ogni rapporto con lui.chiama“amico” e “rovina” un’amicizia A quanto pare, in ...