Matteo Diamante | ex di Nikita Pelizon | furioso con George Ciupilan | il motivo

È il caso di, ex fidanzato di Nikita Pelizon ed amico di George Ciupilan , che per una frase detta dall'ex protagonista de Il Collegio ha deciso di chiudere ogni rapporto con lui. ...Leggi anchecontro George Ciupilan Spinalbese e la De Donà sono stati poi chiamati dagli autori in confessionale , ma invano. A riprendere i due concorrenti ci ha pensato Antonella ...L'ex naufrago Matteo Diamante furioso sui social contro il giovane concorrente del Grande Fratello Vip. L'intesa e la complicità nata al Grande Fratello Vip tra Nikita Pelizon e George Ciupilan non è ...Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon e grande amico di George Ciupilan, è deluso da come il giovane Tiktoker si è rivolto a lui ...