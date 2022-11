Mascherato e armato di pistola giocattolo rapina coppietta per 20 euro | preso

(Di mercoledì 2 novembre 2022)di, ha spaccato il vetro di una automobile dove unasi era appartata. I carabinieri, a Quarto, in provincia di Napoli, hanno arrestato un 18enne che dovrà rispondere dell’accusa di, per un ‘bottino’ di appena 20. Dopo la, il 18 è fuggito, ma è stato inseguito dalle vittime che nel frattempo hanno anche avvertito il 112. Nella fuga, il 18enne è finito contro un palo della luce. I carabinieri hanno ritrovato l’arma che si è rivelata unapriva del tappo rosso. Il 18enne è stato è stato portato nel penitenziario di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

