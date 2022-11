Marika Fruscio da capogiro | mostra la foto di novembre del suo calendario e

Calcio Style

... Rebecca Grassi Junior Art Director: Andrea Calanchi Chief Strategy Officer: IlariaStrategy Director: Ornella Vittorioso Head of Client Services: Davide Mondo Group Account Director:...... Rebecca Grassi Junior Art Director: Andrea Calanchi Chief Strategy Officer: IlariaStrategy Director: Ornella Vittorioso Head of Client Services: Davide Mondo Group Account Director:... Marika Fruscio: Napoli, obiettivo raggiunto, in Nazionale servono giovani. Ecco cosa farò in TV Marika Fruscio lascia a bocca aperta il web. Su Instagram, la conduttrice napoletana ha mostrato la foto del suo calendario del mese di novembre ...Marika Fruscio è considerata da tempo come una delle giornaliste più belle e preparate del mondo dello spettacolo e della tv italiana.