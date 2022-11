Manuel Bortuzzo svela il nuovo tatuaggio | messaggio alla sua ex Lulù? FOTO

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Novità in vista per. Il giovane atleta paralimpico si è fatto tatuare di recente qualcosa di molto simbolico e significativo Dallo scorso anno, ovvero da quando ha scelto di far parte del cast del GF Vip 6,continua a far parlare di sé. Il nuotatore paralimpico, vittima di un tragico incidente L'articolo proviene da Inews24.it.

IL VIDEO DI ANGELICA BENEVIERI, FIDANZATA DINel video si vede la ragazza entrare in un bagno, salvo poi rendersi conto di essere entrata in quello riservato ai diversamente abili. Dopo aver ...Di Fabiana Coppola - 29/10/2022 Protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip,e Lulù Selassiè pare siano tornati insieme dopo un lungo addio ed altre relazioni. Tutta la verità sul gossip del momento: il ritorno di fiamma trae la sua ex Lulù....Novità in vista per Manuel Bortuzzo. Il giovane atleta paralimpico si è fatto tatuare di recente qualcosa di molto simbolico e significativo ...Dopo la burrascosa separazione con Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo ha dovuto fare i conti con un'altra rottura.