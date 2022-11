Manila Nazzaro la sua adolescenza da incubo perché “brutta e mai accettata”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ex Miss Italia eletta nel 1999, bellissima da quando l’abbiamo vista la prima volta in tv maa Generazione Z e a Monica Setta racconta che fino a pochi anni prima erae goffa. Da bambina e da adolescentenon si è mai sentita, i suoi azzurri meravigliosi non erano il suo punto forte. Racconta di un forte strabismo e della necessità di portare una benda. Frequentava le scuole medie, stava crescendo ma spiega che aveva un bel po’ di chili in più, che la sua altezza la rendeva ancora più goffa, che i suoi capelli non crescevano mai. Una serie di difficoltà che si contrapponevano alla bellezza delle sue amiche in un continuo paragone che contribuiva a farla soffrire.ha poi avuto la rivincita ...