“Mangiateveli voi” | Salvini stronca lo spot della Barilla sulle proprietà nutritive degli insetti

Leggi su tpi

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteocontro unosocialFondazionenutrizionali. Un breve filmato parla di come glivengano consumati “normalmente” in “oltre 140 Paesi nel mondo”. “Sono fonte di proteine ad alta qualità e a basso impatto ambientale – recita lo– e tu cosa ne pensi?”. “Che potete mangiarveli voi”, la risposta del leaderLega affidata ai suoi account social. “Glisono fonte di proteine… E tu cosa ne pensi?”Che potete mangiarveli voi. pic.twitter.com/fuS7GCrG3b — Matteo(@matteomi) November 2, 2022 “Io non ho ancora ...